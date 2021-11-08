Борисов: предприятия ОПК не могут уйти на локдаун из-за обязательств по гособоронзаказу

Как отметил вице-премьер РФ, поэтому на них так важно соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не могут уходить на локдаун из-за обязательств по гособоронзаказу, поэтому на них так важно соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Жесткая дисциплина и выполнение всех требований по борьбе с коронавирусной инфекцией также важны для Вооруженных сил России. "Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос, к каким результатам привела 95-процентная вакцинация в армии и защитные меры от коронавируса.

Министр обороны пояснил, что в армии невозможно относиться лояльно к желанию вакцинироваться или нет. "Мы не можем тут, скажу так, быть лояльными, потому что, когда уходят, там, на дежурство наши корабли дальней морской зоны, если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы. У нас экипажи, которые на боевом дежурстве круглые сутки, и мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы вот уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому [необходимо] вакцинироваться!" - сказал Шойгу.