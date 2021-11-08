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РИА Новости

Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан Харрингтон в статье для издания The Hill.

По его мнению, ракеты "Бастион" и "Калибр", включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью, которая позволяет применять в Черном море ту же тактику, что использует Пекин в Южно-китайском море (A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

Харрингтон напомнил и о российских истребителях, которые препятствуют активности союзников НАТО в регионе.

"Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой", — пишет он.

Для решения этой проблемы Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.

Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.

Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию и Турцию, убежден американский офицер.

Автор заключил, что только эти шаги помогут "сохранить свободу международных вод Черного моря".

На этой неделе в Черное море вошел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Как сообщалось, американские военные вместе с партнерами по НАТО начинают в регионе совместные операции. За кораблями следят силы и средства Черноморского флота России.

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