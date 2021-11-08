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Интерфакс-АВН

Около $1 млрд выделят в 2022 году на укрепление обороноспособности Азербайджана - Минфин

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Правительство Азербайджана в 2022 году выделит 1,6 млрд манатов ($941,2 млн по текущему курсу) на проекты по усилению оборонного потенциала страны и улучшению материально-технической базы вооруженных сил, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

"В госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений предусмотрено выделение 1,6 млрд манатов на финансирование проектов специального назначения, связанных с усилением оборонного потенциала страны и улучшение материально-технической базы вооруженных сил", - подчеркнули в министерстве.

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