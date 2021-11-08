Sohu (Китай): неприметная российская боевая машина «Хризантема-С» станет кошмаром для вертолетов и беспилотников

Эта не самая броская на российских военных парадах боевая машина впечатлила автора. «Хризантема-С» способна уничтожать танки, бронетехнику и инженерные сооружения, а также боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Автор приводит технические подробности комплекса.

На военных парадах, проводимых Россией на Красной площади в Москве в последние годы, неприметному противотанковому ракетному комплексу 9П157-2 "Хризантема-С" уделялось не так много внимания. Российская армия применяет "Хризантему" в качестве оборонительного вооружения, но удивительная боеспособность ракетного комплекса позволяет обеспечить эффективную защиту как на земле, так в воздушном пространстве. Можно сказать, что боевая машина способна уничтожать танки, бронетехнику и инженерные сооружения, а также боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Основой "Хризантемы" является боевая машина пехоты БМП-3, которая оснащена радиолокационной станцией миллиметрового диапазона, позволяющей выполнять боевые операции в любых погодных условиях. Как утверждает российская армия, батарея, состоящая всего из трех боевых машин "Хризантема-С", способна отразить атаку танковой роты в составе 14 машин, уничтожив при этом большую часть наступающих танков. Развертывание противотанкового ракетного комплекса, как правило, осуществляется в стратегически важных позициях или на основных дорогах в целях выполнения оборонительных задач, что позволяет эффективно поражать бронетехнику противника, а также выполнять задачи противовоздушной обороны против маловысотных и низкоскоростных целей.

"Хризантема-С" оснащена сверхзвуковыми ракетами серии 9М123. Начальная скорость составляет 400 метров в секунду, а максимальная скорость может достигать 1,2 Маха. В соответствии с различными боевыми задачами для поражения целей могут использоваться разные типы ракет. Ранняя версия ракеты 9М123 обладает возможностью только лазерного наведения, но последующая модификация - 9М123-2 - позволяет выполнять наведение по лазерному и радиолокационному каналам. Это делает "Хризантему-С" всепогодным боевым комплексом, способным эффективно функционировать даже в условиях дымовой завесы, создаваемой танками противника. Таким образом, радиолокационная станция миллиметрового диапазона позволяет обнаружить и уничтожить цель даже в случае запуска танком противника дымовой шашки. Ракета 9М123 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью (за исключением версии 9М123Ф с объемно-детонирующей боевой частью), благодаря чему способна пробивать броню толщиной 1200 миллиметров. Это говорит о том, что данный тип ракет позволяет поражать любые модели танков, существующие на сегодняшний день в мире. Ракета 9М123Ф, хотя и не несет тандемную кумулятивную боевую часть, но ее заряд эквивалентен мощности взрыва 9,24 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такой массы заряда достаточно, чтобы привести к потере маневренности и даже боеспособности наступающих танков противника.

Дальность ракет серии 9М123 достигает шести километров. С обеих сторон ракеты располагаются два сопловых блока, обеспечивающие ее вращение во время полета, что повышает точность попадания. Поскольку последующие модификации ракеты поддерживают комбинированный режим наведения - в радиолуче и луче лазера, "Хризантема-С" может одновременно поражать две цели. Таким образом, при обнаружении скопления целей оператор может запустить ракету, захватив одну цель при помощи радиолокационной станции, а затем выпустить еще одну ракету для атаки другой цели, наведенной с помощью лазерного луча. Одна "Хризантема" может нести 16 ракет серии 9М123. В идеале одна ракета может уничтожить одну цель. Процесс заряжания ракетного комплекса происходит автоматически. Боевая машина способна развернуть ракетную пусковую установку и радиолокационную станцию миллиметрового диапазона в условиях длительного движения на высокой скорости или местности со сложным рельефом, например, в густых зарослях.

Однако "Хризантема-С" не лишена недостатков. Несмотря на высокую боевую мощность ракет 9М123, запуск возможен только в фиксированном положении или на боевой скорости. Боевая скорость противотанкового ракетного комплекса и подобных типов вооружения составляет не более пяти километров в час. Кроме того, радиолокационная станция миллиметрового диапазона подвержена помехам, создаваемым ввиду наличия деревьев и кустарников. Большое количество бронетехники и гражданских транспортных средств на поле боя приведет к тому, что на экране радара будет отображаться множество целей, что потребует от командира боевой машины и операторов проведения визуальной разведки. С точки зрения атаки воздушных целей также не все гладко. Так как угол возвышения составляет всего 20 градусов, в случае если вражеский вертолет будет находиться на слишком большой высоте, уничтожить цель будет невозможно. К тому же, ракеты серии 9М123 не предназначены для бомбардировки на близком расстоянии, они используются только для прямого попадания в цель. А ввиду подверженности радиолокационной станции помехам противник может легко избежать поражения, двигаясь с высокой скоростью.

"Хризантема-С" была разработана в 1996 году с целью замены ракетного комплекса советской эпохи "Шторм-С". Но на вооружение противотанковый комплекс поступил только в 2004 году. В 2016 году российская армия провела модернизацию боевой машины, установив новый прицел с лазерным дальномером, систему радиолокационного управления, лазерный канал наведения, автоматическую систему управления боем и прочее оборудование. Однако сообщается, что в настоящее время на вооружении российской армии находится всего 50 "Хризантем", что слегка прискорбно для столь огромной территории России с учетом быстро меняющейся международной обстановки и низкой плотности населения. Основная причина заключается в слишком высокой стоимости противотанкового ракетного комплекса. Поэтому российская армия приняла альтернативное решение - проведение модернизации ракет 9М123, которыми оснащается "Хризантема-С", до модификации 9М123ВМ с целью вооружения ими вертолетов Ми-28 и Ка-52.

Правитель области Лучжоу (潞州节度)