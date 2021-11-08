Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Перекрестные полёты американских астронавтов на российском космическом корабле "Союз" и россиян на кораблях SpaceX Dragon к Международной космической станции (МКС) решат проблему с возможным отсутствием представителей США на станции, заявил в ходе телеконференции руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

В ходе пресс-конференции Монтальбано отметил, что из-за того, что экипаж миссии Crew Dragon-2 покинет МКС раньше, чем на неё прибудет сменяющий её экипаж Crew Dragon-3, для работы в американском сегменте останется только один представитель NASA - Марк Ванде Хай, прибывший на станцию в апреле на российском "Союзе".

Во избежание ситуации, в которой на станции может не остаться астронавтов для работы на американском сегменте МКС, NASA будет добиваться соглашения о перекрестных полётах, в рамках которых будут прибывать астронавты, способные их заменить.

"Мы пытаемся найти запасные варианты, например, при которых наши астронавты летали бы на "Союзах", а российские космонавты - на наших кораблях. На этот запуск (миссии Crew Dragon-3 к МКС - "ИФ") мы не планировали резервного экипажа. (...) В будущем мы планируем летать на кораблях друг друга, так мы и решим эту проблему", - заявил Монтальбано.

В субботу, 6 ноября, замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих "перекрестных" полетов на МКС.

По его словам, процесс обучения американцев для полета на корабле "Союз" уже отработан, астронавты NASA владеют навыками управления российским кораблем.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

6 октября Монтальбано рассказал, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле уже осенью 2022 года.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне". "Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.