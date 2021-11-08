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Интерфакс-АВН

Германия направляет дипломата в Афганистан - СМИ

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Берлин. 6 ноября. ИНТЕРФАКС- Правительство Германии планирует изменить отношения с действующей властью Афганистана и в ближайшие дни направит в страну дипломата Маркуса Потцеля для выяснения обстановки на месте, сообщает газета Welt am Sonntag.

По информации издания, Потцель будет выяснять, как немецкие дипломаты могут вернуться в стране к работе, пока на временных условиях.

Помимо этого, генпрокуратура ФРГ проверяет правовые вопросы в связи с движением "Талибан" (запрещено в РФ) - в Германии оно расценивается как террористическая группировка.

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Страны
Афганистан
Германия
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