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Интерфакс-АВН

Главы МИД РФ и Ирана высказались за восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной конфигурации

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Хоссейн Амир Абдоллахиан
Хоссейн Амир Абдоллахиан.
Источник изображения: parstoday.com

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг СВПД и перспективы возобновления переговорного процесса в Вене.

"Стороны высказались за восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, министры затронули тему предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.

Согласно сообщению МИД РФ, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Ранее в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что переговоры по СВПД необходимо продолжить с той точки, на которой они остановились. "Возобновление переговоров - это хорошо. Но есть определенные вопросы в отношении того - а где пункт отправления? С какой точки мы двинемся дальше? Позиция России - надо продолжать ровно с того места, на котором переговоры остановились в июне. Но получится ли это, это открытая тема", - сказал он.

По словам замминистра, "есть определенные сюжеты во взаимоотношениях секретариата МАГАТЭ и иранских представителей". "Вот мы и занимаемся, среди прочего, содействием нахождению конструктивных решений такого рода вопросов. Это все требует времени", - отметил Рябков.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства. На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

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