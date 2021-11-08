Войти
Интерфакс-АВН

В Черном море пройдут ходовые испытания нового российского корабля с крылатыми ракетами

280
0
0
Малый ракетный корабль проекта 22800
Малый ракетный корабль проекта 22800.
Источник изображения: Фото: mil.ru/Министерство Обороны РФ

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый российский малый ракетный корабль "Циклон" пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Циклон", построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ходовые испытания запланированы на 14 ноября. В ходе данного мероприятия пройдёт подготовка вооружения корабля к испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам.

"Циклон" спущен на воду в конце лета прошлого года. Относится к малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт". Они оснащаются современными комплексами управления, связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением. Главным оружием кораблей проекта является универсальная пусковая установка на восемь крылатых ракет "Калибр" и/или "Оникс".

Основные характеристики "Каракуртов": длина - 67 метров, ширина - 11 метров, водоизмещение - более 800 тонн, дальность плавания - до 2,5 тысячи миль.

В сентябре на судостроительном заводе имени Б.Бутомы в Керчи на востоке Крыма состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Аскольд". Это второй корабль после "Циклона" корабль проекта 22800, построенный на керченском предприятии.

В сентябре сообщалось, что третий корабль серии - "Амур" - находился в стадии строительства на заводском стапеле, завершены корпусные работы, шел монтаж оборудования.

Все три корабля, которые построит керченский завод, усилят Черноморский флот РФ.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Официально сообщалось, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
П-800 Оникс
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Высокоточные комплексы
КБП
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
08.11.2021
Шойгу заявил о слежении за кораблями США в Черном море для недопущения провокаций
07.07.2021
Военные провели учения с С-400 на юге России на фоне маневров Sea Breeze
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"