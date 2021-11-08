В Черном море пройдут ходовые испытания нового российского корабля с крылатыми ракетами

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый российский малый ракетный корабль "Циклон" пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Циклон", построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ходовые испытания запланированы на 14 ноября. В ходе данного мероприятия пройдёт подготовка вооружения корабля к испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам.

"Циклон" спущен на воду в конце лета прошлого года. Относится к малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт". Они оснащаются современными комплексами управления, связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением. Главным оружием кораблей проекта является универсальная пусковая установка на восемь крылатых ракет "Калибр" и/или "Оникс".

Основные характеристики "Каракуртов": длина - 67 метров, ширина - 11 метров, водоизмещение - более 800 тонн, дальность плавания - до 2,5 тысячи миль.

В сентябре на судостроительном заводе имени Б.Бутомы в Керчи на востоке Крыма состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Аскольд". Это второй корабль после "Циклона" корабль проекта 22800, построенный на керченском предприятии.

В сентябре сообщалось, что третий корабль серии - "Амур" - находился в стадии строительства на заводском стапеле, завершены корпусные работы, шел монтаж оборудования.

Все три корабля, которые построит керченский завод, усилят Черноморский флот РФ.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Официально сообщалось, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").