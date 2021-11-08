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Интерфакс-АВН

Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву - Рябков

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

В этом плане какого-то особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания господина Бернса в Москве, наверное, придавать не следует. Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше.

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал: "Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Ранее Милли заявил, что США не считают агрессивными действия российских военных близ границ с Украиной. "То, что мы наблюдаем, - это значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной. Надо сказать, в них нет ничего открыто агрессивного. Мы наблюдали это и раньше", - заявил Милли на форуме по вопросам безопасности Aspen.

По словам Милли, российские войска каждый год проводят крупные военные учения. "Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тысяч военных", - добавил Милли.

При этом он сказал, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.

Ранее на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обратят внимание на любые агрессивные действия на границе РФ и Украины в случае их возникновения. При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

В свою очередь министерство обороны Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

Между тем, по данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

В нем утверждается, что "США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной".

CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом".

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Проекты
Военные учения
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