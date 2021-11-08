США пытаются оказать давление на Москву– в приоритете сохранение напряженности между РФ и Киевом

Обещание президента США Джо Байдена ограничить роль ядерного оружия в стратегической концепции страны столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона.

Военные хотят сохранить статус-кво перед лицом наращивания вооружений в Китае и России, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В начале своего президентства Байден ясно дал понять, что он хочет следовать своему давнему убеждению, что можно ограничить роль ядерного оружия и вероятность конфликта.

«Мы предпримем шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом, чтобы наше стратегическое сдерживание оставалось безопасным, надежным и эффективным», - заявил он в марте текущего года.

Издание пишет, что советники Байдена по национальной безопасности вскоре пересмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Среди вариантов - принятие политики «не использовать первым» или объявление, что «единственной целью» арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в обычной войне.

И то, и другое означало бы серьезные отклонения от нынешней позиции, которая на протяжении всего ядерного века была намеренно двусмысленной в отношении того, могут ли США нанести удар первыми, и согласно которой атомное оружие предназначено для «сдерживания ядерного и неядерного нападения», говорится в публикации.

Однако, считает Politico, минобороны решительно настроено против таких изменений. Газета пишет: «Похоже, Пентагон не хочет предоставлять ему (Байдену - ИФ) большой выбор».

Также СМИ отмечают, что законодатели США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине. В этой связи CNN пишет, что целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы, сообщил телеканал CNN.

В нем утверждается, что «США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной».

CNN отмечает, что «администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом». По данным источников телеканала, после своих встреч в России Бернс «поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность».

Шеф ЦРУ также высказал опасения США по поводу того, что Россия «близка к тому», чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления в то время, как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.