Вопрос о сроках первого полета космонавта РФ на Crew Dragon остается открытым - Центр подготовки космонавтов

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA пока не согласовали вхождение россиянина в экипаж Crew Dragon, который отправится к МКС осенью 2022 года, сообщил "Интерфаксу" замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин.

"Его (полёт - ИФ) сдвигали с этого года на следующий - на весну и дальше. В тот момент, когда появится официально утвержденный экипаж, на эту тему можно будет говорить", - сказал Дубинин в ответ на вопрос о том, подтверждают ли в ЦПК озвученную NASA дату первого полёта россиянина на новом корабле США.

"Не исключено (что полёт может быть перенесён - ИФ), но уже подходим к той ситуации, когда есть необходимость уже организовать этот полет", - сказал замначальника ЦПК.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

"Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.