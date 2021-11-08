«Беспилотники - это крылатая ракета для бедных»

Как США «помогли» Ирану создать флот воздушных дронов

Вашингтон ввел санкции против иранских частных компаний, которые якобы связаны с производством ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Почему американцы боятся иранских беспилотников, как дроны появились у Тегерана и почему они похожи на американские прототипы - в материале «Газеты.Ru».

Департамент казначейства и Госдепартамент США объявили о введении ограничений против иранской программы беспилотников. «Иран и его марионеточные боевики использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на войска США, наших партнеров и морские суда», - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Под санкции за предполагаемые связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана попали две компании - Kimia Part Sivan Company (KIPAS) и Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado Company). По версии властей США, под видом частных исследований они занимались развитием программы армейских беспилотников для КСИР и проводили международные сделки в интересах правительства Ирана. А Тегеран, уверены в Вашингтоне, предоставлял беспилотники уже своим союзникам - в том числе организациям, которые США считает террористическими.

«Попадание подобного вооружения в руки негосударственных акторов становится большой угрозой, поскольку эти организации не связаны никакими международными обязательствами, - рассказал «Газете.Ru» историк-востоковед из «Центра исследований исламского мира» Иса Джавадов. - Применение ударных дронов проиранскими прокси уже многократно фиксировалось при атаке на нефтяную и транспортную инфраструктуру Саудовской Аравии и ОАЭ йеменскими хуситами, а также против Израиля ливанской Хезболлой»

Эксперт также отмечает, что Департамент казначейства США в качестве обоснования введения санкций указывает на поставки иранских дронов в Эфиопию для «подпитки конфликта» в Тыграе, но в аналогичных поставках задействован американский союзник ОАЭ, а также Турция и Китай - санкций это не вызвало.

«Беспилотники-камикадзе, они же барражирующие боеприпасы - это фактически крылатая ракета для бедных. Это показали операции хуситов против Саудовской Аравии. Там тоже «торчат» иранские «уши», когда речь заходит о некоторых технологиях, которыми повстанцы располагают»,

- рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович

Сам Иран, считает эксперт, для получения этих технологий использует механизмы «серых поставок» и активно взаимодействует с КНДР.

«Главное отличие иранской программы от аналогичных программ конкурентов в том, что Ирану довольно сложно добывать комплектующие на международных рынках. Турция и Израиль встроены в международные технологические цепочки, хотя и у Анкары начались в последнее время проблемы по этой части. Но, тем не менее, нет никаких международных зонтичных ограничений на военно-техническое сотрудничество с турецкой стороной. В случае с Тегераном тема остается достаточно токсичной, никто с иранцами не торопится сотрудничать», - рассказал Стефанович

Джавадов, в свою очередь, добавляет, что Тегеран может чужие технологии выдавать за свои. «Иран давно занимается производством беспилотников и имеет большой опыт нелегальных торговых операций в сфере военно-промышленного комплекса», - считает он.

Характерно, что реальное происхождение комплектующих, особенно двигателей, большинства иранских БЛА скрывается. Однако некоторые из них созданы на основе американских дронов. Так, например, Qods Yasir создан на базе американского Boeing Insitu ScanEagle, перехваченного иранской армией в 2012 году. Shahed 171 Simorgh и Saegheh-2 на основе американского RQ-170 Sentinel, нарушившего воздушное пространство Ирана в 2011 году.

Особый интерес представляют ударные БЛА Shahed 129 внешне очень похожие на американский MQ-1 Predator. С 2014 года эти дроны принимают самое активное участие в гражданской войне в Сирии. По некоторым данным, модификация оснащена популярным австрийским двигателем Rotax-914. Соответственно, новые санкции США могут затронуть каналы поставки этих двигателей.

«Ввод санкций в отношении иранских производителей БЛА показывает, что США еще не готовы к нормализации отношений. В условиях сохраняющейся конфронтации огромный флот беспилотников в распоряжении Тегерана может стать серьезным преимуществом в потенциальном конфликте с Саудовской Аравией или ОАЭ»,

- убежден Джавадов.

Иранские дроны ценны для Тегерана не только как носители ударных вооружений или для стратегической разведки, но и как средство целеуказания, корректировки огня для баллистических ракет Ирана. Со спутниками у иранцев не очень хорошо, а беспилотники могут решить эту задачу, полагает Стефанович.

Вместе с тем, по мнению эксперта, большой вопрос, насколько применение БЛА в ходе крупномасштабного конфликта будет эффективным для Ирана - дроны не самое «живучее оружие» при встрече со средствами хорошо организованной ПВО.

Юрий Соколов