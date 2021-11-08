Пентагон выступает против отказа США от принципа нанесения превентивного ядерного удара - СМИ

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Обещание президента США Джо Байдена ограничить роль ядерного оружия в стратегической концепции страны столкнулось с сопротивлением со стороны Пентагона, который хочет сохранить статус-кво перед лицом наращивания вооружений в Китае и России, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В начале своего президентства Байден ясно дал понять, что он хочет следовать своему давнему убеждению, что можно ограничить роль ядерного оружия и вероятность конфликта.

"Мы предпримем шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом, чтобы наше стратегическое сдерживание оставалось безопасным, надежным и эффективным", - заявил он в марте текущего года.

Издание пишет, что советники Байдена по национальной безопасности вскоре пересмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Среди вариантов - принятие политики "не использовать первым" или объявление, что "единственной целью" арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в обычной войне.

И то, и другое означало бы серьезные отклонения от нынешней позиции, которая на протяжении всего ядерного века была намеренно двусмысленной в отношении того, могут ли Соединенные Штаты нанести удар первыми, и согласно которой атомное оружие предназначено для "сдерживания ядерного и неядерного нападения", говорится в публикации.

Однако, считает Politico, минобороны решительно настроено против таких изменений. Газета пишет: "Похоже, Пентагон не хочет предоставлять ему (Байдену - ИФ) большой выбор".

"Маловероятно, что единственная цель или отказ от превентивного удара будут представлены в качестве вариантов", - сказал изданию чиновник Пентагона.

Совет национальной безопасности (СНБ) планирует в этом месяце провести совещание высокого уровня по ядерной политике, сообщил Politico чиновник из Белого дома на условиях анонимности. А в ноябре на совещании СНБ, как ожидается, Байден одобрит ядерную доктрину страны, которую планируется подготовить к январю 2022 года.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что союзники США на саммите G20 оказывали давление на Байдена, чтобы он подтвердил неизменность принципов применения ядерного оружия, в частности, возможность нанесения превентивного удара.

По сведениям издания, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия добиваются, чтобы Вашингтон не отказался от принципа нанесения упреждающего удара в случае непосредственной угрозы безопасности США.

Они опасаются, что согласие Соединенных Штатов принять на себя обязательство о неприменении ядерного оружия первым может ослабить прикрывающий их американский "ядерный зонтик".