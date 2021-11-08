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Слетавший на МКС «биоэкипаж» из мух поможет репродуктивности российских мужчин

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Слетавший в космос российский «биоэкипаж» из мух-дрозофил может помочь разработать средство для повышения репродуктивной функции у мужчин. Об этом рассказала РИА Новости профессор, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

По ее словам, в космос были отправлены 10 пар личинок мух, которые вылупились на третьи сутки полета, подросли и дали потомство. На Землю вернулись около 500-600 мух в четырех пробирках.

Ранее в октябре космонавт, ученый, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов заявил, что во время полета киноэкипажа, в который вошли космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, прошел научный эксперимент. Ученый сообщил, что вместе с киноэкипажем на Землю вернулся «биоэкипаж» из мух-дрозофил. По словам Котова, насекомые находились на орбите 12 суток.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин») в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе.


Марина Совина

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
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