"Ростех": военные применили бесшумные винтовки "Вал" и "Винторез" на рекордной дистанции

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные разведчики подтвердили на учениях возможность эффективной стрельбы из бесшумных спецвинтовок "Вал" и "Винторез" на рекордные дистанции свыше 1 километра, хотя официально дальность их стрельбы ограничена в пределах не более 450 метров, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

В винтовках "Винторез" и "Вал" применяются интегрированные приборы бесшумной стрельбы большого размера и патрон калибра 9 на 39 миллиметров с дозвуковой скоростью полета пули. "Глушители" винтовок задерживают большую часть образующихся при выстреле пороховых газов, а пуля в полете не проходит звуковой барьер и не создает резкого звука, слышимого на большие расстояния. В результате громкость выстрела винтовок на открытом пространстве можно сравнить с сильным хлопком в ладоши.

"Автомат "Вал" и снайперская винтовка "Винторез" разработки ЦНИИточмаш (входит в Ростех) доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры. В ходе учений военнослужащие уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше 1 километра при том, что обычно это оружие используется "накоротке" - в пределах 450 метров", - рассказали в "Ростехе".

В два раза большая эффективная дальность стрельбы из спецоружия была подтверждена в ходе учений разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, уточнили в корпорации. Военные тренировались применять штатное оружие ночью и на дальностях, превышающих стандартные. Кроме "Вала" и "Винтореза" использовалось и другое оружие.

Как напомнил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, основное назначение "Вала" и "Винтореза" ведение бесшумной и беспламенной стрельбы на дистанциях до 450 метров в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью.

"Но возможности "Вала" и "Винтореза" действительно позволяют успешно поражать цели и на дальностях значительно, в два раза, превышающих официальные тактико-технические характеристики изделий", - добавил Оздоев.