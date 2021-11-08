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ТАСС

NASA намерено запустить в 2027 году три спутника для изучения тропических штормов

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Здание вертикальной сборки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал
Здание вертикальной сборки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.
Источник изображения: © AP Photo/David J. Phillip

Подобные космические проекты позволят повысить готовность к различным стихийным бедствиям на Земле, отметили в управлении

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено запустить в 2027 году три спутника для изучения тропических штормов и гроз из космоса. Об этом объявил директор ведомства Билл Нельсон, выступая в пятницу в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

"Я рад объявить о новой геонаучной миссии NASA", - сказал он. Нельсон отметил, что проект получил название INCUS (Investigation of Convective Updrafts, "Исследование восходящих конвективных потоков").

"Это будут три маленькие спутника. Ожидается, что они будут запущены в 2027 году. И они будут изучать поведение тропических штормов и гроз, в том числе их влияние на погоду и климатические модели", - пояснил глава NASA.

По его словам, подобные космические проекты NASA позволят повысить готовность к различным стихийным бедствиям на Земле.

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