Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Строительство серии этих корветов идёт на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей", - сказал главком ВМФ по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения

Он напомнил также и о том, что "Тихоокеанский флот получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, эффективность которых превосходит характеристики, заложенные при проектировании".

Ранее адмирал Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения, сообщал, что "до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.