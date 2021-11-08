Войти
Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России

245
0
0
Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020
Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Строительство серии этих корветов идёт на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей", - сказал главком ВМФ по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения

Он напомнил также и о том, что "Тихоокеанский флот получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, эффективность которых превосходит характеристики, заложенные при проектировании".

Ранее адмирал Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения, сообщал, что "до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
20385
636.3
877 Палтус
пр. 12700
ТОФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
22.10.2020
Годовой отчет ОСК за 2019 год
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"