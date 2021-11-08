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Легендарное имя обязывает – «Варяг»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Тихоокеанском флоте в 2021 году по результатам боевой подготовки 27 воинским подразделениям присвоено почётное наименование «Ударное».

Из них подтвердили звание четырнадцать подразделений, впервые защитили - тринадцать. 

Как сообщили в Минобороны РФ, количество «Ударных» формирований на Тихоокеанском флоте в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 20 процентов. Среди лучших воинских коллективов тринадцать экипажей надводных кораблей и четыре экипажа подводных лодок.

Лучшим надводным кораблём Тихоокеанского флота по тактической подготовке признан Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». Лучшим надводным кораблём флота по морской выучке – корвет «Совершенный».

Экипаж корвета «Совершенный» представлял ВМФ России на международном конкурсе «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» и одержал в нём уверенную победу.

В ходе проверки на присвоение почётного звания «Ударное» проверялись боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние вооружения и техники, укомплектованность и состояние воинской дисциплины — всего более 15 показателей. Звание присваивается приказом Министра обороны РФ и действительно в течение одного года. 

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