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Российская газета

Первый "Атлант" : ракетный крейсер "Москва" заложили 45 лет назад

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Источник изображения: Юлия Крымова/РГ

5 ноября 1976 года был заложен ракетный крейсер "Москва", тогда он назывался "Слава". Это головной корабль проекта 1164 "Атлант". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 корабль унаследовал его имя.

30 января 1983 года на корабле подняли Военно-морской флаг СССР. И в сентябре состоялась его первая боевая служба - переход на Северный флот для проведения правительственных испытаний ракетного оружия. В 1986 и 1987 годах экипаж крейсера выполнял задачи в Средиземном море, в 1989-м во время визита на остров Мальта обеспечивал встречу президентов СССР и США - Михаила Горбачева и Джорджа Буша.

Ракетные крейсеры проекта 1164 всегда отличало мощное вооружение.Они могут применять противокорабельные ракеты "Вулкан", скорость полета которых превышает 3 тысячи км/ч. Ракеты оснащены системой телеуправления, бортовой станцией радиоэлектронного противодействия средствам ПВО. При этом "Вулканы" летят к цели по сложной траектории. В качестве противолодочного вооружения применяются реактивные морские бомбометы РБУ-6000. Два пятитрубных торпедных аппарата позволяют также применять противолодочный комплекс "Водопад-НК". Для поражения малоразмерных судов и береговых целей предназначена 130-мм корабельная артиллерийская установка АК-130.

Крейсер "Москва" надежно прикрыт и от атак с воздуха. В комплекс противовоздушной обороны корабля входят шесть зенитных артиллерийских комплексов АК-630, две установки ЗРК "ОСА-МА" и ЗРК С-300Ф "Форт".

21 марта 1991 года ракетный крейсер поставили на капитальный ремонт и модернизацию в Николаеве. Но сложившаяся нестабильная политическая ситуация внесла коррективы. Не хватало средств на ремонт, росли долги перед заводом. Поэтому приняли решение в качестве оплаты снять некоторые механизмы и вооружение, которые хотели использовать для достройки однотипного крейсера "Украина". "Славу" отправили в Севастополь.

16 мая 1996 года крейсер переименовали в "Москву", в августе 1999-го он снова вернулся в строй.

Экипаж постоянно выходил в дальние походы. Корабль выполнял задачи и в качестве флагмана постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Так было и в 2015-м. Ракетный крейсер возглавил постоянное оперативное соединение ВМФ России, которое было расположено в восточной части Средиземноморья. Моряки прикрывали авиационную группу ВКС РФ в Сирии.

22 июля 2016 году крейсеру "Москва" вручили орден Нахимова. А по итогам этого же года он возглавил список лучших кораблей Черноморского флота.

30 апреля 2021 года крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в Черном море комплексом "Базальт". Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель. В маневрах участвовали более 20 кораблей и судов.

Ракетный крейсер "Москва" продолжает службу в качестве флагманского корабля Черноморского флота.


Светлана Цыганкова

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