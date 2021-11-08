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Интерфакс-АВН

Полеты европейских астронавтах на российских "Союзах", возможно, возобновятся - представитель ЕКА

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Рене Пишель
Рене Пишель.
Источник изображения: © EPA/MAXIM SHIPENKOV

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейские астронавты могут вновь начать летать в космос на российских кораблях после заключения соглашения о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и NASA, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Европейского космического агентства Рене Пишель.

"Поскольку договорённости у нас пока именно с NASA, то для нас всё зависит от того, как NASA и "Роскосмос" договорились", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновятся ли полёты европейцев на "Союзах" после заключения соответствующего соглашения.

В августе 2019 года глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах".

Глава агентства Ян Вернер объяснил это особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал Вернер "Интерфаксу".

Он также сообщил, что агентство проведет переговоры с "Роскосмосом" о заключении прямого двустороннего соглашения о полетах европейских астронавтов на российских космических кораблях.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после встречи с Вернером на авиасалоне МАКС-2019 сообщил о подготовке подобного соглашения.

В июне того года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что достичь прямого соглашения пока не удалось.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

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ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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2020-й год
МАКС-20XX
МКС
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