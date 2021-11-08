TF-X – турецкий истребитель 5-го поколения. Часть II.

Как отмечалось в первой части статьи, программа MMU/TF-X приобрела для Анкары особую значимость после приостановки Вашингтоном поставки самолетов 5-го поколения F-35A. Общая потребность ВВС Турции в перспективном истребителе оценивается экспертами в 150-200 самолетов.

Стратегия и график выполнения программы TF-X

На период строительства турецкого истребителя 5-го поколения выбрана стратегия последовательного блочного развития. Данный подход предусматривает добавление новых эксплуатационных возможностей от блока к блоку, с одновременным повышением в составе конструкции элементов местного производства.

Первый прототип TF-X выйдет в конфигурации Block-0. Его выпуск запланирован на 18 марта 2023 года к 100-летию основания Турецкой республики. После наземных испытаний, начало которых назначено на 2023 год и которые продлятся около 2 лет, опытный самолет предполагается впервые поднять в воздух. Конфигурация Block-0 не предусматривает «стелс»-характеристик и установку некоторых из основных внутренних радиоэлектронных средств (например, РЛС с АФАР). Различные подсистемы на борту самолета, такие как силовая установка, интегрированная система отображения в кабине пилота и механизмы посадки планируется закупать за рубежом. Предполагается, что версия Block-0 будет иметь конфигурацию поколения 4+.

Версия Block-I, как ожидается, уже получит характеристики истребителя поколения 4++. Конфигурация самолета должна позволять решать задачи по завоеванию превосходства в воздухе. Планируется, что модель этой конфигурации в 2029 году поступит на вооружение ВВС Турции и позволит объявить о достижении первичной оперативной готовности (Initial Operation Capability, IOC).

Перспективный турецкий истребитель 5-го поколения TF-X. Эскиз

В соответствии с графиком программы поставки MMU/TF-X в полной конфигурации истребителя 5-го поколения (Block-II) ожидаются к концу 2031 года. К этому же сроку ВВС Турции смогут доложить о достижении полной оперативной готовности (Full Operation Capability, FOC). Конфигурация многоцелевых моделей MMU/TF-X Block-II подразумевает наличие двухконтурного турбореактивного двигателя (ТРДД), подсистем и авионики собственного производства и пригодность к поражению как воздушных, так и наземных целей.

Программу турецкого самолета 5-го поколения планируется выполнять в рамках трех этапов, из которых первый разбит на две стадии:

этап-I, стадия-I – предварительный (эскизный) проект (сентябрь 2018 г. - сентябрь 2022 г.);

этап-I, стадия-II – рабочее (детальное) проектирование и квалификация (сентябрь 2022 г. - сентябрь 2028 г.);

этап - II – приобретение возможностей первичной и полной оперативной готовности (сентябрь 2028 - декабрь 2031);

этап – III – серийное производство (2032 - 2035+ гг.).

Назначение Turkish Aerospace Industries (TAI) генеральным подрядчиком на этапе инженерной разработки и предварительного проектирования программы MMU/TF-X проведено в соответствии с постановлением Исполнительного комитета оборонной промышленности (DIEC, высший орган по вопросам оборонных закупок в Турции) от апреля 2015 года. Контракт на предварительное проектирование (этап-I, стадия-I) между Управлением оборонной промышленности (SSB) и TAI подписан 5 августа 2016 года. Соглашение о сотрудничестве между TAI и BAE Systems в рамках первого этапа на сумму 156 млн. долл. США подписано 28 января 2017 года. Договор вступил в силу 25 августа 2017 года.

График реализации программы стартовал 17 сентября 2018 года после выбора компании TR Motor Power Systems (начала деятельность в апреле 2018 года) в качестве главного подрядчика и поставщика двигателей для серийного самолета MMU/TF-X. В октябре 2018 года TAI выбрала ТРДД F110-GE-129 производства General Electric для установки на прототипы и начальные партии серийных самолетов. Месяцем позже, 8 ноября 2018 года, SSB подписало рамочное соглашение с TR Motor Power Systems о разработке ТРДД следующего поколения для использования на MMU/TF-X.

В рамках первого этапа программы помимо работ, непосредственно связанных с проектированием самолета, предусматривается широкий комплекс параллельных дополнительных мероприятий, направленных на получение недостающих инженерных возможностей. В том числе: разработка технологии производства ключевых сенсоров (таких как РЛС с АФАР, РЭБ и т.д.), создание испытательной инфраструктуры, отработка процессов сертификации. В результате предполагается, что турецкие оборонные и аэрокосмические предприятия получат широкие возможности для проектирования, разработки и производства реактивных истребителей нового поколения.

Общая стоимость этапа предварительного проектирования оценивается в пределах 1,3 млрд. долл. США. Из этой суммы, как утверждает президент TAI Т. Котил, около 300-400 млн. долл. США будут выделены на инвестиции в инфраструктуру и около 1 млрд. долл. США на привлечение инженерных кадров.

За этим последует девятилетний период (с 2022 по 2031 гг.) детального проектирования и квалификации, включающий критический анализ проекта (Critical Design Review, CDR), производство прототипов, квалификацию, последовательное достижение полной оперативной готовности. Стоимость проводимых работ оценивается в 7,3 млрд. долл. США.

По данным инженеров TAI, участвующих в НИОКР по программе MMU/TF-X, в рамках этапа детального проектирования и квалификации (сентябрь 2022 г. – сентябрь 2028 г.) намечено изготовить в общей сложности семь прототипов турецкого истребителя (на PAS 2019 речь шла только о пяти прототипах). Из них один для наземных и шесть для летных испытаний. В дальнейшем планируется выпустить 12 самолетов TF-X для достижения первичной оперативной готовности (IOC) и еще 20 машин для выполнения требований полной оперативной готовности (FOC). Для целей испытаний, оценки и аттестации самолеты будут строиться в трех различных конфигурациях: Block-0, Block-I и BlockII.

Заключительный этап программы (серийное производство) оценивается еще в 14 млрд. долл. США. В своем обращении во время саммита «Турция 2023», состоявшегося 30 ноября 2019 года, Т.Котил сообщил, что поставки TF-X для ВВС Турции начнутся в 2029 году и Turkish Aerospace сможет изготавливать 2 самолета в месяц с совокупной производственной мощностью 24 самолета в год. Соответственно на формирование авиационного парка емкостью 150-200 истребителей 5-го поколения потребуется от 6 до 8 лет.

Согласно первоначальным планам, производство первого прототипа MMU/TF-X предполагалось начать в 2020 году, но из-за задержек, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами, высока вероятность их пересмотра и переноса на 2021 год или более поздний срок. Среди внутренних неблагоприятных причин специалисты называют последствия пандемии коронавируса, недостатки оборонной и аэрокосмической промышленности Турции, отсутствие у местных компаний достаточного количества опытных инженеров (как результат отъезда в последние годы сотен квалифицированных сотрудников из страны) и трудности с мотивацией на национальном уровне, испытываемые местными предприятиями и их персоналом.

Основной внешней причиной стало эмбарго, наложенное так называемыми «дружественными и союзными» странами. Оно привело к задержкам на несколько месяцев в закупке и поставке некоторых подсистем. Причем, правительства ряда европейских стран даже не разрешили своим компаниям получать документальные запросы, направляемые TAI, для закупки подсистем, планируемых к установке на прототипы в рамках программы MMU/TF-X.

Косвенно факт трансформации первичного планирования подтверждается высказываниями ответственных лиц программы MMU/TF-X. Так, во время своего выступления в июне на PAS 2019 президент TAI Т.Котил утверждал, что самолет будет выпущен в 2023 году, первый полет состоится в 2025 году, а на вооружение ВВС Турции истребитель следующего поколения поступит в 2028 году. Через месяц, в июле 2019 г. президент SSB Исмаил ДЕМИР (Ismail DEMIR) сообщил о желании перенести дату первого полета TF-X с 2026 на 2025 год. Он же 5 ноября 2019 года объявил об отмене 48-месячного периода предварительного проектирования и сокращении его до 36 месяцев в графике программы MMU/TF-X.

Однако, уже в декабре 2019 года, выступая на упомянутой конференции «Турецкая оборонная промышленность – диалоги MMU/TF-X» в Университете Чукурова начальник авиационного отдела SSB Абдуррахман Шереф КАН (Abdurrahman Seref CAN) объявил, что текущий этап предварительного проектирования будет завершен в 2022 году. Первый прототип MMU/TF-X появится в 2023 году, а первый полет будет осуществлен в конце 2026 или в начале 2027 года. Кроме того, по его словам, по состоянию на декабрь 2019 года в разработке самолета принимали участие уже около 400 турецких инженеров различной аэрокосмической специализации. Их работу поддерживали около 90 специалистов BAE Systems, базирующихся в Анкаре.

Продолжение следует…

По материалам журнала Defence Turkey