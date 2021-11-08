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ТАСС

NASA планирует испытать гравитационный тягач и ионный пучок для защиты Земли от астероидов

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Asteroid
Астероид. Источник: ufolog.ru.

В ходе эксперимента планируется проверить технологию "кинетического удара" по астероиду

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США готовится протестировать несколько систем защиты Земли от астероидов. Об этом руководитель профильного управления NASA Линдли Джонсон сообщил в четверг на брифинге, посвященном предстоящему запуску зонда DART (Double Asteroid Redirection Test).

По его словам, в ходе эксперимента планируется проверить технологию "кинетического удара" по астероиду. "Цель этого теста - подтвердить зрелость данной системы, которая должна быть готова к применению в случае возникновения реальной астероидной угрозы Земле", - указал Джонсон. По его словам, эксперты NASA разрабатывают и другие средства защиты планеты.

"Учитывая все факторы, <...> в том числе траекторию, скорость движения этих [космических] тел и сроков их обнаружения, мы знаем, что нам нужен целый набор инструментов, а не одна лишь технология кинетического удара, которая может не подходить ко всем возможным вариантам, - продолжал он. - Проведя испытание системы кинетического удара, мы хотим протестировать и такие технологии, как гравитационный тягач".

"Гравитационный тягач представляет собой космический корабль, который зависнет сбоку от астероида. Его естественная гравитация, действующая по принципу каната, будет медленно оттягивать астероид в сторону от траектории движения, угрожающего Земле", - пояснил глава управления. Помимо этого, отметил Джонсон, специалистыNASA рассматривают возможность применения сфокусированного ионного пучка для воздействия на астероид. "Есть множество отличных идей, которые мы будем изучать после испытаний DART. К счастью, астероиды сталкиваются с Землей не так уж часто, поэтому у нас есть время на изучение этих технологий", - заключил он.

NASA в конце ноября планирует запуск зонда DART к двойному астероиду Дидим-Диморф, не представляющему угрозы для Земли. В сентябре - октябре 2022 года, как ожидается, зонд столкнется с меньшим из них - Диморфом (диаметр 160 м), в результате чего тот должен изменить орбиту обращения вокруг более крупного Дидима (диаметр 780 м). Цель эксперимента заключается в отработке методики изменения траектории движения действительно опасных для планеты астероидов.

NASA в 2016 году сформировало управление по координации мер защиты Земли от астероидов. В рамках этой программы в пределах 48 млн км от Земли ведется сбор данных о размерах, орбитах и химическом составе потенциально опасных астероидов и комет, а также анализируются вероятные последствия их столкновения с Землей.

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США
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NASA
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