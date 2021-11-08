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Интерфакс-АВН

США в случае возвращения Ирана в СВПД будут стремиться обсудить с ним и другие спорные вопросы - госдеп

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - США нацелены не только на возвращение Ирана в соглашение по атому (СВПД), но и на то, чтобы затем приступить к обсуждению с Тегераном других спорных вопросов, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы будем стремиться использовать СВПД как базу для того, чтобы затем обсудить вопрос о расширении сроков и масштаба положений соглашения, а также - других вопросов, которые вызывают у нас беспокойство", - сказал он на брифинге.

Ранее на этой неделе сообщалось, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.

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Страны
Иран
США
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