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Интерфакс-АВН

В США обеспокоены гуманитарной ситуацией в КНДР - госдеп

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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены данными о сложной гуманитарной ситуации в Северной Корее и готовы участвовать в решении этой проблемы, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией в КНДР, мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить, как мы сможем поддержать гуманитарные нужды народа Северной Кореи", - заявил Прайс.

Он отметил, что США готовы поддержать жителей КНДР, несмотря на разногласия с Пхеньяном.

Он также напомнил, что США призывают все страны имплементировать санкции ООН в отношении КНДР.

"Мы сохраняем приверженность нашим санкциям и призываем всех членов ООН выполнить их санкционные обязательства в соответствии с резолюциями совета безопасности ООН, чтобы ограничить возможности КНДР по приобретению ресурсов и технологий, нужных для их угрожающих и незаконных программ по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет", - сообщил представитель госдепа.

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КНДР
США
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