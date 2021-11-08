В США обеспокоены гуманитарной ситуацией в КНДР - госдеп

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены данными о сложной гуманитарной ситуации в Северной Корее и готовы участвовать в решении этой проблемы, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией в КНДР, мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить, как мы сможем поддержать гуманитарные нужды народа Северной Кореи", - заявил Прайс.

Он отметил, что США готовы поддержать жителей КНДР, несмотря на разногласия с Пхеньяном.

Он также напомнил, что США призывают все страны имплементировать санкции ООН в отношении КНДР.

"Мы сохраняем приверженность нашим санкциям и призываем всех членов ООН выполнить их санкционные обязательства в соответствии с резолюциями совета безопасности ООН, чтобы ограничить возможности КНДР по приобретению ресурсов и технологий, нужных для их угрожающих и незаконных программ по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет", - сообщил представитель госдепа.