Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

«Мы вступаем в триполярный мир», – заявил один из ключевых американских генералов Марк Милли, имея в виду США, Россию и Китай. В Москве, напротив, придерживаются принципов многополярного мира, о чем неоднократно заявлял и президент Путин. Почему в Пентагоне решили сократить число «полюсов мира» и насколько такая концепция выгодна самой России?

Мир вступает в эпоху большей стратегической нестабильности, когда в системе международных отношений появляются три центра силы – США, Россия и Китай, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США (КНШ) генерал Марк Милли на Аспенском форуме по безопасности.

"Соединенные Штаты, Россия и Китай являются великими державами. На мой взгляд, мы входим в триполярный мир, который потенциально будет более нестабильным со стратегической точки зрения по сравнению с тем, что мы видели за последние 40, 50, 60 или 70 лет. Поэтому между нами необходим диалог", – сказал генерал.

Отметим, что Милли в иерархии американских военных занимает одну из ключевых позиций, являясь одновременно военным советником президента, Совета национальной безопасности и министра обороны. Поэтому оснований и полномочий для подобных высказываний у него более чем достаточно.

В то же время Москва, как известно, видит мир не триполярным, а многополярным. Его основой является невмешательство во внутренние дела других государств и рабочие отношения с растущими региональными державами. Об этом, например, в сентябре вновь заявил президент России Владимир Путин во время выступления на XIII саммите БРИКС. Нынешнюю же обстановку в мире он оценил как "крайне турбулентную".

При этом термин, который использовал Милли для описания мира, время от времени звучит как в России, так и на Западе, но крайне редко используется высокопоставленными военными и политиками. Вместе с тем "Милли выдает желаемое за действительное", – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"В триполярном мире стороны должны находиться на равном удалении друг от друга. Сейчас же мы видим, скорее, российско-китайскую ось, против которой выступают США и их союзники. Так что равнобедренный треугольник тут не получается. Нынешняя картина мира больше похожа на создающуюся биполярную конструкцию", – пояснил собеседник.

Иной точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, триполярный мир – "это объективная реальность, однако нельзя сказать, что в Вашингтоне серьезно намерены о чем-то договориться с Москвой и Пекином".

"Концепцию триполярности мира несколько раз поднимал Дональд Трамп. В частности, эта тема мелькала в его речи в Хельсинки после переговоров с Путиным. Американский лидер выступал за привлечение к диалогу председателя КНР Си Цзиньпина. Однако затем этот дискурс сошел на нет", – напомнил эксперт.

Поэтому причина такого заявления Милли кроется скорее в попытке повысить свой административный вес и собрать вокруг себя определенную группу влияния на фоне неразберихи в Белом доме.

"Милли показалось, что упоминание его фамилии в книге Боба Вудворда, когда генерал "отнял красную кнопку у Трампа", а Байдену так ее и не отдал, сделало из него большого человека. Но это не та фигура, вокруг которой может сплотиться сильная команда", – уточнил политолог.

"Также возможно, что генерал Милли говорил о триполярности с точки зрения военной стратегии", – предполагает в свою очередь главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Каждая из трех стран – Россия, США и Китай – действительно обладает военной мощью, которая качественно отличается от всех прочих стран за пределами этой тройки. И нынешнее выступление Милли означает, что Вашингтон подтвердил важность контактов с Москвой по военной линии для избегания ненужных "сюрпризов". Собственно, генерал этим и занимается – ведет продуктивную работу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, обсуждая напрямую все важные вопросы", – указал эксперт.

По его словам, признание военной силы России будет определять военное планирование США в обозримом будущем. "Тут есть плюсы и минусы. С одной стороны, это гарантия того, что США не будут создавать провокаций против России. С другой – США будут задействовать против нас все механизмы сдерживания и взвинтят гонку вооружений. Но Москва должна быть к этому готова. Назвался груздем – полезай в кузов", – добавил аналитик.

Если Милли в своем заявлении имел в виду только военно-политический аспект и баланс вооружений в мире, главным образом – ядерных, то это значит, что США усилят концепцию двойного сдерживания, соглашается Кортунов. "С одной стороны, Вашингтон будет сдерживать Россию с помощью НАТО и стран на восточном фланге Европы. С другой – сдерживать Китай с помощью влияния в АТР, задействуя Тайвань, военный альянс AUKUS, альянс разведок "Пять глаз" и прочее", – пояснил политолог.

По его мнению, теоретически для России выгоден многополярный мир, в котором она выступает медиатором между США и Китаем, улаживая кризисные ситуации. Также отношения Москвы с Пекином и Вашингтоном должны быть более крепкими, чем их отношения между собой. "С другой стороны, – добавляет Дробницкий, –

для России выгоден мир, в котором наша страна существует самодостаточно, контролируя свой стратегический периметр и рынок в 400-500 млн человек. Количество полюсов для нас не так важно".

Аналитик напомнил, что в 2012 году вышла книга Яна Бреммера "Каждая нация сама за себя", где четко описано, что в ближайшем будущем в мире организуются макрокластеры вокруг нескольких центров притяжения. "Этих центров притяжения может быть больше трех, потому что есть возможности для образования и четырех, и пяти "точек сборки". В этой схеме выживут центры и страны – члены макрорегионов. Для этого нужно несколько условий: достаточно большой и жестко контролируемый рынок, ресурсы и хороший стратегический периметр", – пояснил политолог.

Дробницкий заметил, что американцы занимаются формированием такого кластера вокруг себя, и призвал Москву действовать аналогично. "Россия продолжает "игру в интеллигентов", подчеркивая, что мы признаем суверенитет окружающих нас стран. В сложившихся условиях надо действовать жестче, потому что события разворачиваются достаточно быстро, независимо от того, сколько плюсов силы наблюдается в нашем мире", – резюмировал эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов