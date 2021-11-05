РФ готова включить белорусского космонавта в экспедицию на МКС - Путин

Севастополь. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.

По словам Путина, в среду он обсуждал этот вопрос с руководством "Роскосмоса".