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Интерфакс-АВН

РФ готова включить белорусского космонавта в экспедицию на МКС - Путин

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Корабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС" пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

Севастополь. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.

По словам Путина, в среду он обсуждал этот вопрос с руководством "Роскосмоса".

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