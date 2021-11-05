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Интерфакс-АВН

Китай и Россия считают важным, чтобы стороны переговоров по СВПД учитывали интересы друг друга - МИД КНР

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Пекин. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Для достижения успеха на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) необходимо, чтобы все стороны переговорного процесса учитывали интересы друг друга, подчеркнули заместители глав МИД Китая Ма Чжаосюй и России Сергей Рябков.

"Обе стороны подчеркнули, что (...) все стороны должны уважать и учитывать интересы друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию и содействовать скорейшему возвращению всеобъемлющего соглашения (СВПД - ИФ) в правильное русло", - говорится в сообщении о телефонной беседе дипломатов, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Они отметили, что "нынешняя ситуация в ядерной области в Иране находится на важном этапе", в этих условиях "все стороны должны работать сообща".

Китай и Россия "договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать процесс политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", информирует китайский МИД.

29 октября Рябков обсудил перспективы международных усилий по восстановлению СВПД с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни, сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Основное внимание было сосредоточено на перспективах многосторонних усилий по восстановлению устойчивой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Исходим из того, что работа в этом направлении должна быть продолжена", - отметили на Смоленской площади.

Багери является главным иранским переговорщиком по восстановлению СВПД.

В минувшую среду замглавы МИД Ирана сообщил, что Тегеран вернется к переговорам по СВПД в Вене 29 ноября. Эту дату подтвердили внешнеполитическая служба ЕС и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому (СВПД), заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс.

"Если Иран серьезно подойдет к работе, то процесс можно завершить относительно быстро", - сказал он на брифинге.

По словам Прайса, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем".

В то же время представитель госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Переговоры были поставлены на паузу на время президентских выборов в Иране и формирования нового иранского правительства.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

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