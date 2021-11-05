США надеются на укрепление военного партнерства с Сингапуром - глава Пентагона

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты считают Сингапур сильным и надежным партнером в решении глобальных проблем безопасности и надеются на укрепление сотрудничества с ним в военной сфере, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я надеюсь, что мы сможем обсудить вопросы укрепления нашего оборонного партнерства, включая двусторонние инициативы по размещению сил, расширению возможностей для совместной подготовки и решению сложных транснациональных проблем безопасности, включая насильственный экстремизм и кибербезопасность", - цитирует пресс-служба Пентагона заявление Остина в начале встречи в Вашингтоне с сингапурским коллегой Нг Энг Хэнем.

Американский министр отметил, что "в Индо-Тихоокеанском регионе произошло много перемен и проблем, и наше партнерство будет по-прежнему играть центральную роль в сохранении и расширении безопасности и процветании региона".

В рамках рабочего визита Остина в Сингапур в июле министры обороны двух стран обсудили вопросы расширения сотрудничества по линии оборонных ведомств, включая размещение в Сингапуре американских военных, и региональную безопасность.

Министры "обязались продолжить обсуждение инициатив по размещению вооруженных сил США", говорилось в совместном заявлении сторон по итогам визита Остина.

В нем отмечалось, что глава Пентагона поблагодарил Сингапур за материально-техническую поддержку американских военных кораблей и авиации.