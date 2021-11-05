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Интерфакс-АВН

Блинкен обсудил с главой МИД Австралии сотрудничество в рамках AUKUS и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн усилия по обеспечению мирного Индо-Тихоокеанского региона и трехстороннее сотрудничество AUKUS, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

"Они обсудили трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и пути углубления нашего взаимодействия с другими ключевыми союзниками и партнерами в наших коллективных усилиях по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Отмечается, что Блинкен и Пейн в ходе беседы подтвердили приверженность коллективной работе в регионе, направленной на восстановление после COVID-19.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
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