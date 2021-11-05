Завершены государственные испытания большого гидрографического катера-катамарана "Григорий Шадрин" - Минобороны

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой гидрографический катер-катамаран модульной конструкции "Григорий Шадрин" завершил морскую фазу государственных испытаний в назначенном районе Баренцева моря, сообщает Минобороны России.

"В соответствии с утвержденной программой, на заключительном этапе испытаний осуществлялись проверки маневренных и мореходных качеств катера, работы судовых систем и устройств", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Катер был построен на подмосковном предприятии АО "КАМПО" (г. Орехово-Зуево) для Военно-морского флота, окончательная сборка была произведена на внешней сдаточной базе в Мурманске.

Катер является третьим в серии гидрографических катеров проекта 23370Г.