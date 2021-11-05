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РИА Новости

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия и США готовы договориться по вопросам информбезопасности

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по вопросам информбезопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), в котором заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

"На общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности", - сказал Сыромолотов.

По его словам, истинная сила дипломатии, по мнению Москвы, "заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения".

"Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере", - отметил он.

По его словам, "наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН".

Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

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