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Известия.ru

В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Мир становится триполярным, где центрами выступают Россия, Китай и США. Об этом в среду, 3 ноября, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли.

«Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил. Все являются великими державами», — сказал он в ходе форума по безопасности института Аспена.

По его мнению, мир в стратегическом плане стал менее стабильным по сравнению с тем, что было в последние 40–50 лет. Как подчеркнул Милли, с его точки зрения, повышенное значение будет иметь поддержание мира между великими державами.

Россия, Китай, США и другие страны должны быть очень, очень осторожны в плане того, как они действуют друг с другом, подчеркнул американский генерал.

Ранее, 21 октября, президент США Джо Байден заявил, что всему миру известна мощь американской армии и вооружения, так что американцам не стоит беспокоиться на этот счет. Важнее России и Китаю не допустить ошибку, которая приведет к возможности испытать эту мощь, добавил он.

12 октября эксперт в области исследований проблем национальной безопасности и бывший офицер американской армии Дэвид Пайн в своей статье для издания The National Interest предупредил, что Вашингтону необходимо разделить сферы влияния в мире с Москвой и Пекином.

Журналист предложил США обратиться к концепции «стратегической сдержанности», забыв о возможности мировой гегемонии. Данная концепция позволит Вашингтону не допустить появления новых региональных лидеров в Северо-Восточной Азии и Европе, считает Пайн.

До этого, 7 октября, директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал о том, что в управлении создается подразделение, направленное на усиление внимания спецслужбы к Китаю в период напряженных отношений.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что бороться с «главной геополитической угрозой» в ЦРУ намерены при помощи методов, которые использовались еще в ХХ веке.

По ее словам, Вашингтон не скрывает, что для реализации своей «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка.

В сентябре военный глава северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк в интервью журналу Air Force Magazine заявил, что Россия является основной угрозой для Штатов. По его словам, даже в сравнении с Китаем Россия опаснее в военном плане.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ответил, что заявление Ванхерка безответственно в свете постоянного создания союзов между США и другими государствами против мнимых врагов.

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Страны
Китай
Россия
США
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2 комментария
№1
04.11.2021 15:30
Плевок в Европу))
0
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№2
04.11.2021 17:06
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Плевок в Европу))
- да, "полюса" такого в тексте не присутствует :)
0
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