"Настоящий прорыв": Путин - о новом оружии России

Путин рассказал, когда ракеты "Циркон" поступят на вооружение ВМФ

С 2022 года ракеты "Циркон" начнут поступать на вооружение Военно-морского флота России, сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что применение искусственного интеллекта в войсках приобретает первоочередное значение, поскольку "эти технологии способны обеспечить качественный прорыв при повышении боевых характеристик оружия". Подробнее о том, что обсуждали на совещании по обороне, - в материале "Газеты.Ru".

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" завершаются, со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования.

В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", - рассказал глава государства на совещании по оборонной тематике.

Он добавил, что испытания также убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

По его словам, особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. "А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - приводит ТАСС слова Путина.

Он указал, что разработка передовых вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России.

"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России", - считает Путин.

По его оценкам, создание таких вооружений также помогло укрепить стратегический паритет. "Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития вооруженных сил," - подчеркнул президент, добавив, что такие разработки требуют времени, дополнительных усилий и финансов.

"За каждым из образцов - долгий, кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов.

Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении", - напомнил Путин.

Применение искусственного интеллекта в войсках приобретает первоочередное значение, отметил он, говоря о гиперзвуковых системах. По словам российского лидера, эти технологии способны обеспечить качественный прорыв при повышении боевых характеристик оружия.

"Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах", - добавил глава государства.

Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, указал Путин.

"Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года", - подчеркнул президент РФ.

Он также сообщил, что разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Минобороны уже идет. "Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - заключил глава государства.

Александр Ахтырко