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Интерфакс-АВН

Путин отмечает важность создания лазерного оружия повышенной мощности, новых роботехнических комплексов для ВС РФ

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Лазерный комплекс "Пересвет".
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Сочи. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для вооруженных сил.

"Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Он подчеркнул, что первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта, "которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия".

"Такие технологии должны активно применяться в системах управления войсками и вооружением, средствах связи передаче данных, а также высокоточных ракетных комплексов", - сказал президент.

Он добавил, что технологии искусственного интеллекта важно использовать при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, а также внедрять их в обеспечение управления беспилотниками и глубоководными аппаратами.

"Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружений до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в министерстве обороны уже идет", - заявил Путин.

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