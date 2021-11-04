General Atomics создала самый большой в мире магнит для термоядерного реактора ITER

ITER

Занимающаяся реализацией масштабных проектов в области ядерных технологий компания General Atomics (Сан-Диего, Калифорния) создала магнит-гигант для крупнейшего в истории термоядерного реактора – ITER, который приступит к работе в 2023 году на юге Франции.

Размеры центрального магнита-соленоида будоражат воображение: высота – 17,9, ширина 42 м при весе около 1000 тонн. Чтобы создать его специалистам General Atomics (GA) потребовалось более 5 лет. Однако – это только полдела. Не меньших усилий потребуется для его транспортировки к месту назначения. По словам директора по проектированию GA Джона Смита, мощности магнита хватит, чтобы поднять на высоту почти двух метров авианосец весом 101250 тонн. Центральный соленоид будет состоять из шести модулей весом по 112,5 т каждый. С его помощью ученые собираются создать мощное магнитное поле в 15 млн. ампер, которое удержит разогретую до миллионов градусов плазму внутри термоядерного реактора.

Супермагнит

Первое, что необходимо для его транспортировки – уникальный кран. Кузов крана размещается на 9-осном грузовике. Остальные детали и компоненты крана будут находиться в 40-60 полуприцепах. Модуль по железной дороге доставят в Хьюстон, штат Флорида, оттуда морем – во Францию. Отдельно стоит остановиться на том, как изготовляют магнит. Основные его компоненты – ниобий и олово. Кабели доставляются из Японии в GA, где они тщательно сматываются и в течение пяти недель проходят термообработку при температуре 650 °C. В результате образуется сплав Nb3Sn, представляющий собой сверхпроводник. После нагрева температура какое-то время поддерживается, после чего начинается постепенное охлаждение. Специальная машина покрывает охлажденные катушки изоляцией. Общая длина кабеля составляет 5,6 км. Первый из шести модулей уже прибыл во Францию. В настоящее время он находится в порту. На площадку, где ведется сборка ITER, его доставят до конца осени.