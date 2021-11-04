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ТАСС

Названа дата первого выхода в открытый космос в 2022 году по российской программе

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МКС
Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник изображения: Re-actor.ne

Речь идет о 19 января, космонавты должны будут проложить кабели между модулями "Причал" и "Наука"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый выход в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва запланирован на 19 января, космонавты должны будут проложить кабели между модулями "Причал" и "Наука", говорится в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

"19.01 - выход в открытый космос Антона Шкаплерова и Петра Дуброва по программе ВКД-51 для прокладки кабелей между узловым модулем "Причал" и "Наукой" с целью их интеграции", - указано в публикации.

По данным издания, также 27 января и 2 февраля запланированы два выхода в открытый космос Шкаплерова и Дуброва или астронавта Маттиаса Маурэра для работ с европейским манипулятором ERA.

Ранее журнал сообщил, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.

Согласно материалам, три выхода пройдут в январе, их выполнят космонавты Шкаплеров и Дубров. Один выход состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три - в мае, один - в июне.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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