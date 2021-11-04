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ТАСС

Авиация и ракетные комплексы ЧФ на учениях отработали удары по цели в Черном море

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Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: invoen.ru

Учения проходили вблизи Крымского полуострова, в маневрах участвовали до 10 самолетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Экипажи самолетов Черноморского флота совместно с расчетами береговых ракетных комплексов в ходе учений отработали нанесение ударов по морской цели, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота в ходе выполнения задач боевой подготовки отработали нанесение условных ракетных и бомбовых ударов по морской цели во взаимодействии с расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЧФ, учения проходили вблизи Крымского полуострова, в маневрах участвовали до 10 самолетов.

В ходе летно-тактических учений экипажи самолетов Су-24 провели разведку, обнаружили и классифицировали отряд кораблей условного противника, а затем передали данные о его местоположении.

"Для уничтожения "противника" были задействованы БПРК "Бал" и "Бастион", многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям. Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - добавили в пресс-службе.

30 октября в Черное море направился эсминец ВМС США Porter для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Кроме того, по заявлению 6-го флота американских ВМС, в Черное море направляется флагманский командный корабль Mount Whitney для совместных операций с силами НАТО.

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