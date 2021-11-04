Десятки миллиардов долларов – растут зарубежные заказы на российское вооружение

С наступлением эры беспилотников и роботов повысился спрос на отечественные системы ПВО и средства РЭБ.

Российскими ЗРК С-400 интересуются около десяти стран, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В комментарии РБК он отметил, что портфель заказов на российские образцы превысил $52 млрд.

«Я думаю, в ближайшие три - пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», - убеждён Шугаев.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает сотрудничество в военно-технической сфере со 100 странами, а поставки ведутся в более чем 50 государств.