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SEMAN поставит ВВС Перу вторую партию УТС CH-2000 "Аларус" до конца 2022 года

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 3 ноября. Перуанская государственная компания SEMAN планирует поставить ВВС Перу вторую партию в составе четырех учебно-тренировочных самолетов начальной подготовки CH-2000 "Аларус" до конца 2022 года.

Как сообщает Defensa.com, SEMAN продемонстрировала первый самолет этой партии на своем стенде в ходе выставки SITDEF-2021. Его поставка и еще двух УТС запланирована на август 2022 года. Четвертый самолет второй партии, сборка которого начнется в ближайшее время, будет передан в конце 2022 года.

Все самолеты после регистрации поступят на вооружение 51-й авиагруппы, расположенной на авиабазе ВВС "Капитан Ренан Элиан Оливера" (Писко, департамент Ика).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года Военно-воздушные силы Перу через государственную компанию SEMAN заказали первые 4 УТС CH-2000 "Аларус" компании Zenair Ltd. (Канада) стоимостью 1,055 млн. долл. УТС CH-2000 были собраны по лицензии Zenair Ltd. на предприятии SEMAN в рамках проекта Antarqui, предусматривающего поставку в общей сложности 18 самолетов.

Первый УТС CH-2000 (р.н. FAP-494) был передан ВВС Перу на авиабазе "Лас-Пальмас" 27 февраля 2020 года, четвертый (р.н. FAP-489) – 29 января 2021 года. Поставленные самолеты вошли в состав 511-й эскадрильи 51-й авиагруппы.

Перуанские ВВС заказали вторую партию из четырех CH-2000 в начале 2020 года, комплекты для сборки которых прибыли в Перу в период с октября по ноябрь 2020 года. В настоящее время производственный процесс осложняется мероприятиями по противодействию пандемии COVID-19.

Общая стоимость проекта, реализуемого в формате частно-государственного партнерства, оценивается в 14,977 млн. солей. Средства выделяются постепенно, и закупка будет осуществляться партиями. Проект реализуется командованием ВВС Перу, SEMAN и Selec (Servicio de Electronica) для восстановления авиапарка 51-й авиагруппы, размещенной на авиабазе в городе Писко. Самолеты предназначены для обучения пилотов в Школе подготовки EFOPI (Escuela de Formacion de Oficiales Pilotos). Они постепенно заменят самолеты Z-242L производства компании Zlin.

SEMAN уже имеет опыт производства CH-2000 "Аларус", поскольку ранее собрала 7 самолетов этого типа, включая 4 УТС для авиационной школы им. Хорхе Чавеса Дартнелла и 3 самолета для ВВС Перу. ВВС Перу первая партия из трех самолетов (б.н. FAP-448, FAP-497 и FAP-499) была передана в декабре 2018 года. Один из этих самолетов (FAP-497) получил небольшие повреждения во время тренировочного полета 4 февраля 2019 года в районе авиабазы "Лас-Пальмас".

CH-2000 сертифицирован Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA – Federal Aviation Administration), а также Министерством транспорта Канады и уполномоченными органами 20 других стран. Длина самолета составляет 7,1 м, размах крыла – 8,79 м, максимальная скорость – 257 км/ч, продолжительность полета – 5,5 ч, дальность полета – 900 км. УТС оснащен современной цифровой авионикой. Самолет может взлетать с ВПП длиной 472 м и приземляться на полосу длиной 520 м. Заказчиков привлекают низкие эксплуатационные расходы, которые составляют всего 50-60 долл. за летный час.

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Страны
Канада
Перу
США
Проекты
2020-й год
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