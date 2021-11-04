Одна новейшая колесная дорожная машина для РВСН сможет заменить пять образцов инженерной техники

ЦАМТО, 3 ноября. Колесная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию сменного оборудования инженерная машина сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

Наряду с КДМ, в инженерные подразделения соединений РВСН поступают современные инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.