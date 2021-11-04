Второй ДВКД класса "Макассар" для ВМС Перу будет спущен на воду на верфи SIMA в середине 2022 года

ЦАМТО, 3 ноября. Государственная судостроительная компания SIMA (Servicios Industriales de la Marina) планирует спустить на воду второй десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) "Паита" (Paita) класса "Макассар" (Makassar) в середине 2022 года.

Как сообщает Defensa.com, строительство многоцелевого судна идет ускоренными темпами. На текущий момент на верфи SIMA завершена сборка 58 из 128 модулей корабля, несколько недель назад были установлены двигатели, валы и редукторы.

В октябре 2012 года Минобороны Перу заключило с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) контракт на разработку проекта и оказание технической помощи в строительстве двух многоцелевых ДВКД на базе модифицированного проекта корабля "Макассар", которые ранее были поставлены ВМС Индонезии. В начале 2013 года командование ВМС Перу подписало с SIMA контракт стоимостью около 60 млн. долл. на постройку головного ДВКД.

Закладка киля головного корабля серии, AMP-156 "Писко" (Pisco), состоялась на предприятии SIMA в Кальяо 12 июля 2013 года. Спуск на воду прошел в апреле 2017 года. Церемония передачи судна командованию Военно-морских сил Перу состоялась в Кальяо 6 июня 2018 года.

Закладка киля второго ДВКД "Паита" состоялась 14 декабря 2017 года. Предполагалось, что его поставка будет выполнена в 2020 году, однако реализация проекта значительно затянулась.

Новые ДВКД могут применяться для перевозки войск, техники и грузов, проведения десантных операций, в качестве плавучего госпиталя, командного центра, для оказания гуманитарной помощи и помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Длина головного ДВКД серии "Писко" составляет 122 м, ширина – 22 м, осадка – 4,9 м, стандартное водоизмещение – 7300 т, полное – 11396 т. Силовая установка типа CODAD (Combined Diesel and Diesel) позволяет развивать максимальную скорость 16,5 узлов, автономность – 30 суток, дальность морского перехода – 14000 морских миль на крейсерской скорости 13 узлов, экипаж – 107 человек. На ДВКД могут разместиться до 457 человек десанта с экипировкой. Кроме того, на судне могут быть размещены 24 машины-амфибии или 18 ед. 105-мм артиллерийских орудий или 18 ОБТ T-55/T-72/T-90/PT-90 или 13 тяжелых грузовиков. Кормовая доковая камера позволяет разместить два 23-метровых десантных катера LCM.

Летная палуба площадью 1023 кв. м. позволяет принимать два средних или один тяжелый вертолет (в т.ч. CH-47 "Чинук"). Средства обслуживания позволяют эксплуатировать все типы вертолетов, состоящих в настоящее время на вооружении ВС Перу.

В январе 2018 года испанская компания Escribano Mechanical & Engineering сообщила, что выбрана поставщиком оборонительного вооружения для ДВКД "Писко". Система носит обозначение SCAMO. В ее состав входят четыре 12,7-мм дистанционно управляемых модуля вооружения "Сентинел", два 30-мм ДУМВ "Сентинел-30" и система наблюдения OTEOS-N.