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ТАСС

Подлодки ЧФ отработали ракетный удар на фоне захода кораблей НАТО в Черное море

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Подводная лодка "Ростов-на-Дону"
Подводная лодка "Ростов-на-Дону".
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Экипажи подводных лодок "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" в ходе учения отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Экипажи подводных лодок Черноморского флота в ходе учений отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипажи подводных лодок Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" в ходе учения отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника. Учение прошло в акватории Черного моря", - сообщили на флоте.

По замыслу учений подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей. Выполнив срочное погружение, подводники электронными пусками ракет имитировали удар из подводного положения по кораблям условного противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ.

30 октября в Черное море направился эсминец ВМС США Porter для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Кроме того, по заявлению 6-го флота американских ВМС, в Черное море направляется командный корабль Mount Whitney для совместных операций с силами НАТО.

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