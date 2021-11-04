Правительство России решило засекретить закупки Росгвардии и ФСО с 1 января 2022 года

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому со следующего года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, ведомства должны будут с 1 января 2022 года при закупках товаров, работ или услуг применять "закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".

Также, согласно документу, закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.