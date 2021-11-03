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Northrop Grumman показала рендер малозаметного самолета. Это может быть истребитель нового поколения

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Northrop Grumman показала рендер малозаметного самолета. Это может быть истребитель нового поколения
Northrop Grumman показала рендер малозаметного самолета. Это может быть истребитель нового поколения.
Источник изображения: Northrop Grumman

Американская компания Northrop Grumman опубликовала ролик с концептуальным изображением нового самолета. Он очень большой, малозаметный и без вертикального хвостового оперения. Как пишет The Drive, это может быть истребитель нового поколения.

ВВС и ВМС США сегодня работают над программами с одинаковым названием NGAD (Next Generation Air Dominance, воздушное превосходство нового поколения). Они обе предполагают создание семейства систем, ключевым элементом которого будет истребитель.

Военные не раскрывают подробности по обеим программам. В прошлом году ВВС США секретно испытали демонстратор истребителя шестого поколения — его разработала и собрала неизвестная американская компания. А американские ВМС на этой неделе опубликовали концепт истребителя-бомбардировщика нового поколения F/A-XX, который разрабатывается в рамках их NGAD.

Northrop Grumman 1 ноября опубликовала видео с ангаром с самолетами, некоторые из которых действительно существуют, а некоторые — просто концепции. В числе последних — большой малозаметный летательный аппарат без вертикального оперения, подходящий под описание истребителя обеих программ NGAD. Он немного напоминает самолет «Модель 401», разработанный Scaled Composites, дочерним предприятием Northrop Grumman.


Может быть, демонстратор истребителя шестого поколения, который секретно испытывали год назад, построила именно Northrop Grumman. Но даже если она пока не участвует в NGAD, то определенно планирует.

Ранее мы писали про неизвестный малозаметный летательный аппарат, который заметили на предприятии Lockheed Martin в пустыне Мохаве. Он тоже был похож на истребитель шестого поколения.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
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