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Интерфакс-АВН

В Пекине обвиняют США в сокрытии информации об инциденте с атомной подлодкой Connecticut в Южно-Китайском море

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Пекин. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон не ведет себя ответственно в связи с инцидентом 2 октября с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море и утаивает информацию, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

"Мы вновь призываем США дать детальный отчет по этому инциденту", - сказал он на брифинге.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах США демонстрируют "нехватку транспарентности и ответственности".

Он подчеркнул, что Вашингтон так и не смог дать ясное объяснение случившегося, не предоставил данные о "конкретных координатах инцидента, о том, была ли это исключительная экономическая зона другой страны или даже территориальные воды, произошла ли ядерная утечка или был ли нанесен ущерб водной среде".

Атомная подлодка ВМС США USS Connecticut 2 октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, в результате чего получила повреждения. Поврежденная подлодка 8 октября зашла базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Туда прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений, установления их источника и решения вопроса о ремонте.

Как подчеркивали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии", отмечалось, что ее ядерная установка не пострадала. Американские военные уточняли, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны.

Впоследствии ВМС США сообщили, что неустановленным объектом, с которым 2 октября в Южно-Китайском море столкнулась эта атомная подводная лодка, оказалась подводная гора.

Однако гонконгский новостной сайт iNews ранее сообщал, что атомная субмарина USS Connecticut, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом. По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечал iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

Отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским искусственным подводным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

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