Эксперт Бужинский о танках на "границе" с Украиной: на Западе опять нашли Белорусское море

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Публикации западных СМИ, согласно которым Россия стягивает войска к украинской границе, являются пропагандистской операцией, качество исполнения которой оставляет желать лучшего, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Так они прокомментировали статью американского издания Politico, опубликовавшего спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" – а именно в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

Как заметил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, американское издание даже не потрудилось проверить географию.

"На Западе в очередной раз нашли "Белорусское море", комментировать тут, по-моему, абсолютно нечего. С моей точки зрения, это – глупость, никто ни на кого нападать не собирается, тем более двигать целую танковую армию", - сказал собеседник агентства.

Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, заявивший, что такие пропагандистские кампании, разворачиваемые истеблишментом западных стран через местные СМИ, превратились в рутину.

"Мы уже привыкли, что с периодичностью раз в один-два месяца Западом вбрасывается в информационное пространство различного рода страшилки, которые должны подтвердить агрессивность России и якобы подготовку к нападению на Украину. Следует рассматривать это как дезинформационное мероприятие, идёт очередная масштабная кампания по дискредитации РФ и раскачиванию ситуации", - сказал он.

"У нас никаких "хаотических перемещений" Вооруженных сил, как об этом пишут западные журналисты, нет, все мероприятия боевой подготовки проводятся по плану", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.