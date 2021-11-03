Российский истребитель Checkmate и беспилотник "Орион" покажут на Dubai Airshow-2021 - Мантуров

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый истребитель пятого поколения Checkmate и беспилотник "Орион" будут представлены в ноябре на авиасалоне в Дубае (ОАЭ), сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - заявил Мантуров, которого процитировали в пресс-службе ведомства.

По его словам, в летной программе Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета "Ансат", а также боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.

"Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superhet-100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль", - отметил министр.

Международный авиасалон Dubai Airshow пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября. Мантуров возглавит российскую делегацию на этой выставке.

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.