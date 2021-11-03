Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев: Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по ЗРС С-400

ЦАМТО, 2 ноября. Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по поставкам ЗРС С-400, однако препятствий для продажи "Триумфов" Минску нет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Мы вам сообщим, когда приступим к конкретным переговорам. Что касается объема потенциальной поставки, то он будет определен в соответствующих контрактных документах", – сказал Д.Шугаев изданию РБК, отвечая на вопрос, были ли уже какие-то предложения от Белоруссии по С-400.

Директор ФСВТС отметил, что не видит препятствий для потенциальных поставок в Белоруссию системы С-400. "В конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей", – добавил он.

Д.Шугаев заявил, что на сегодняшний день к российским системам С-400 "Триумф" проявили интерес около 10 стран.