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Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев: Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по ЗРС С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

ЦАМТО, 2 ноября. Россия и Белоруссия еще не начали контрактные переговоры по поставкам ЗРС С-400, однако препятствий для продажи "Триумфов" Минску нет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Мы вам сообщим, когда приступим к конкретным переговорам. Что касается объема потенциальной поставки, то он будет определен в соответствующих контрактных документах", – сказал Д.Шугаев изданию РБК, отвечая на вопрос, были ли уже какие-то предложения от Белоруссии по С-400.

Директор ФСВТС отметил, что не видит препятствий для потенциальных поставок в Белоруссию системы С-400. "В конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей", – добавил он.

Д.Шугаев заявил, что на сегодняшний день к российским системам С-400 "Триумф" проявили интерес около 10 стран.

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Белоруссия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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Шугаев Дмитрий
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