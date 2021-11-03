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ТАСС

Большие десантные корабли ТОФ уничтожили командный пункт "врага" и мины в Охотском море

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БДК "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской"
Большие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" высаживают морской десант во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Также корабли провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту

ТАСС, 2 ноября. Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Охотском море, уничтожив "вражеский" командный пункт на берегу и плавающие морские мины, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской" выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям в акватории Охотского моря. Стрельбы прошли в морском полигоне в соответствии с планом боевой подготовки флота. Артиллерийские расчеты в ходе учения уничтожили береговую цель, имитирующую командный пункт условного противника, а также выполнили учебную задачу по уничтожению плавающих морских мин", - говорится в сообщении.

Кроме того, корабли провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту.

После стрельб экипажи кораблей продолжили выполнять поставленные задачи в море и совершенствовать элементы боевой подготовки в соответствии с поставленными задачами.

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