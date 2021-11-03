Рим выступает за перезапуск диалога России и НАТО - посол Италии в РФ

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче считает, что в данный момент крайне важно прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога между РФ и НАТО, об этом он заявил в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

"Мне выпала честь быть послом страны, крайне близкой России, в тот час, когда Россия переживает трудности с другими, как мы видели совсем недавно, когда Россия приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории. Полагаю, что в этом контексте чрезвычайно важно - опираясь в том числе на то доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности, - прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога", - сказал Стараче.

По его мнению, диалог между Россией и НАТО способен "принести выгоду всем".

"Это касается масштабных глобальных вызовов - здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода, - а также тех действий, которые международное сообщество обязано предпринять в кризисных регионах, например в Ливии и Афганистане", - уточнил посол Италии.

Он подчеркнул, что "невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов по этим вопросам без сотрудничества с Москвой".

Стараче также выразил надежду на перезапуск отношений России и Евросоюза.